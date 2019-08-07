(كاف) يصدر عقوبات تأديبية في حق الوداد البيضاوي ونهضة بركان

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الرباط: أصدرت اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبات تأديبية في حق فريقي الوداد البيضاوي ونهضة بركان على خلفية ما رافق ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي جمع الأول بالترجي التونسي، وإياب نهائي كأس الكونفدرالية الذي جمع الثاني بالزمالك المصري.

وناهزت العقوبة المالية التي صدرت في حق نادي الوداد الرياضي 15 ألف دولار، وذلك لاستعمال جماهيره لقنابل وشهب ورمي قنينات الماء، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط. فيما عوقب فريق نهضة بركان لاستعمال جماهير الشهب الاصطناعية بغرامة قدرها 22500 دولار.

كما تم توقيف لاعبه عمر النمساوي، لأربع مباريات بعد تصرف غير مقبول أثناء تسليم ميداليات نهائي الكونفدرالية مع غرامة قدرها 10 آلاف دولار و30 ألف دولار كغرامة على تصرفات بعض مسؤولي النهضة البركانية.

يشار إلى الفائز بكأس دوري أبطال أفريقيا لازال معلقا، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة ملعب (رادس)، فيما تمكن الزمالك المصري من خطف كأس (الكونفدرالية) بعد تجاوز نهضة بركان بالضربات الترجيحية.

