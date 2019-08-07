إكرامي يتحدث عن موقف البدري المحترم معه.. وسر رسالته لعمر صلاح في نهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، عن الخطأ الذي وقع به خلال مباراة ذهاب فريقه أمام نظيره الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012.

قال إكرامي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"حسام البدري، وقف بجانبي وكان له موقفًا محترم قبل لقاء الذهاب وأخبرني أنني قدمت بطولة جيدة لن ينقص منه خطأ مباراة الذهاب وظللت حتى لقاء الأياب أتدرب فقط لا أتحدث".

الترجي كان قد تقدم في لقاء الذهاب قبل أن يتعادل الأهلي معه في مصر وفي لقاء الإياب فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف وتوّج باللقب.

Advertisements

وتطرق إكرامي في حديثه للأزمة التي واجهته خلال تواجده مع المنتخب في الجابون للمشاركة بكأس أمم أفريقيا 2017؛ حيث قال:"الأمر أنتهى في وقته ونحن بالمعسكر وكان يجب أن أرد فالبعض تفهم تصريحات أحمد ناجي، مدرب الحراس عن إصابتي إنني أتمارض لذا خرجت وأوضحت الأمر وانتهى كل شيء وركزنا في البطولة".

وأشار حارس الأهلي إلى أن أزمته مع الهولندي مارتن يول، المدير الفني الأسبق لفريقه ليست شخصية ولكنه استعجب تصريحاته حينها التي هاجمه عبرها ويراها هو بعيدة عن الكرة.

وكان مارتن يول قد حمل شريف إكرامي مسؤولية الهزيمة أمام أسيك ميموزا في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016.

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن دعمه لحارس الزمالك الشاب عمر صلاح قبل نهائي الكونفيدرالية كان أمرًا أنسانيًا فقط لاعلاقة له بالزمالك الذي كان ربما يُهزم في اللقاء ويظهر حارسه بصورة مميزة، قائلاً:"مستقبله قد ينتهي حال هزيمة الزمالك وماحدث في الجونة مختلف معه فقد أصبح لديه رصيد وربما يعود بعد تألقه مع نادي أخر".