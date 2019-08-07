رئيس الزمالك يعترض على عدم اللعب في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى رئيس الزمالك اعتراضه على عدم إقامة مباراته أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة، مطالبًا برحيل أي مسؤول مقصر.

ويواجه الزمالك نظيره بطل الصومال يوم الأحد المقبل على ملعب "بتروسبورت" في تمام الساعة العاشرة مساءً في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا (2019-2020).

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور" صباح الأربعاء: "أرى أنها بداية غير موفقة، (أي مسؤول مش قادر نقوله شكرا، المسؤول اللي خايف على الكرسي بتاعه يروح)".

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وأضاف: "حددت للكاف ملعبي القاهرة وبتروسبورت لخوض المباريات الإفريقية عليهما، وتم إخطاري في البداية بمواجهة ديكاداها في ستاد القاهرة، فأبلغت الكاف الذي بدوره أبلغ الفريق الصومالي بالأمر".

وأكمل: "فوجئت باعتذار علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة عن استضافة المباراة بسبب التجهيزات، لكن هذا لا يجوز، خاصةً أن الذهاب هو مباراة الفريق الصومالي وقد يعترض على نقلها لملعب آخر".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "ستاد القاهرة الذي احتضن مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا ملك للشعب وللأهلي وللزمالك، وتم تجهيزه بملايين الجنيهات حتى يلعب عليه المصريون، أطالب بإنهاء تلك الأزمة".