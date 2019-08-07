إكرامي: جددت للأهلي دون نقاش وضحيت بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه وقع على عقود التجديد للقلعة الحمراء دون نقاش أو تفكير للحظة وضحيت بحلم المشاركة في كأس العالم.

الأهلي جدد في يناير الماضي 2018 تعاقده مع شريف إكرامي حارس مرماه لمدة موسمين.

وأضاف إكرامي ـ خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"كان لدي كأس عالم ولكن أكن أشارك وعقدي سينتهي بعد 6 أشهر مع الأهلي فلم أفكر في المشاركة وجددت عقدي".

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واسترسل إكرامي:"ألعب منذ 9 سنوات في صفوف الأهلي وله الفضل علي والجميع عرفني من الأهلي وليس الجونة أو فينورد مع احترامي لهما وهو أكبر نادي وهو من يصنع النجوم.

وأتم حديثه قائلاً:"كان أمامي خيارين وكانت كفة الأهلي كانت أثقل بكثير ولو هضحي بكأس العالم ويشاء القدر أن يُصاب أحمد الشناوي وأتواجد مع الفريق".

مصر شاركت لأول مرة في نسخة كأس العالم التي أُقيمت العام الماضي في روسيا بعد غياب 28 عامًا.