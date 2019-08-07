رئيس الزمالك يكشف ملامح المدير الفني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف رئيس الزمالك ملامح المدير الفني الجديد للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد مباراة القمة، مشيرًا إلى أن قائمة المرشحين تقلصت إلى مدربَين فقط.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور" صباح الأربعاء: "تقلصت قائمة المرشحين إلى مدربَين فقط، وسيتم الاختيار واحد منهما لقيادة الفريق في الموسم الجديد".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد مساء غد (الأربعاء) أو خلال 48 ساعة كحد أقصى، لكنه لن يقود مباراة الفريق المقبلة أمام ديكاداها الصومالي".

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وأكمل: "أمير مرتضى منصور (المشرف العام على الكرة بالزمالك) بعد سفره إلى فرنسا وألمانيا، يتواجد حاليا في صربيا على نفقته الشخصية للتفاوض مع أحد المرشحين".

وأوضح: "تم تحديد أكثر من مدرب للزمالك خلال الفترة الماضية، بينهم إيطالي ويوناني وبرتغالي وفرنسي وصربي".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته بالحديث عن موقفه من رامون دياز قائلا: "دياز كان يتقاضى 4.5 مليون دولار مع بيراميدز، ولهذا السبب رفضنا التعاقد معه".

يذكر أن طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، سيقود الفريق أمام ديكاداها بطل الصومال يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.