النشرة الرياضية| عقوبة كاف للزمالك.. ورد الأهلي على تهنئة فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس، والتي جاء أبرزها العقوبة التي فرضها الكاف على الزمالك ورد الأهلي على تهنئة الفيفا.
المقاصة يتحدث عن رحيل أنطوي.. ويؤكد: ننتمي للزمالك أكثر من الأهلي
الأهلي: مهلة أخيرة للهارب لسداد الغرامة
مصدر يكشف.. موقف جنش من تمديد تعاقده مع الزمالك
الاتحاد الأفريقي يعاقب الزمالك بسبب جماهيره
في خطاب رسمي.. الخطيب يرد على تهنئة الفيفا
اتحاد الكرة يوضح موقف استاد القاهرة من استضافة سوبر الأهلي والزمالك
تقرير.. 3 عقبات قد تبعد دياز عن تدريب الزمالك
الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عدم قيد جيرالدو إفريقيًا
عبد الحفيظ: الأهلي استفاد من التحكيم الأجنبي لمباريات الزمالك
وائل جمعة: تحديت مدرب المحلة.. وهذا هو "الصخرة" الجديد
إكرامي: التتويج بالدوري كان مختلفًا هذه المرة لتكتل الكارهين سويًا ضدنا
رئيس الزمالك يكشف ملامح المدير الفني الجديد
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