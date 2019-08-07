رمضان صبحي: معلول والسولية الأفضل في مصر والأهلي.. والزمالك لم يفاوضني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى رمضان صبحي، لاعب الأهلي وجود مفاوضات في فترة سابقة بينه وبين نادي الزمالك لضمه من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

الأهلي كان قد جدد استعارته لرمضان صبحي من نادي هدرسفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف صبحي ـ خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ :"علاقتي بالأهلي لن يدخل بينها أي شخص.. أحترم الزمالك ولكن لم يكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي وسعيد بذلك لحاجة النادي لي ومن قبلها حاجتي له".

واختار لاعب الأهلي زميليله بالفريق التونسي علي معلول وعمرو السولية بالأفضل في فريقه ومصر خلال الموسم المنصرم، بينما يرى أن هناك أكثر من لاعب ظهر بشكل جيد خلال الموسم المنصرم مثل محمد الشناوي حارس ناديه ومحمود جنش حارس الزمالك.

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وأوضح لاعب الأهلي أنه طوى أمر استبعاده من قائمة المنتخب فور إعلان القائمة وأنه كان يتمنى التوفيق للفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية:"كان سيعود بالخير علي فحال اجتهادي وعودتي مرة أخرى لصفوفه وهو حاصل على بطولة الأمور كانت ستكون أفضل بالنسبة لي".

وتابع صبحي:"الدوري هذه المرة كان صعبًا إن لم يكن من أصعب الدوريات التي توجنا بها ولكننا في النهاية قمنا بذلك".

واسترسل:"الجميع يتحدث عن ضياع بطولة أفريقيا منا سنحارب لإعادتها ولكن هناك بطولات أخرى نريد التتويج بها في الموسم بعد الدوري كالكأس، وإذا توجنا بأفريقيا فلن نرضى نحن أو الجمهور بها فقط فنعمل للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أنه يركز مع المنتخب الأولمبي في البطولة المقبلة ويتواصل مع جميع اللاعبين ويريدون الظهور بصورة مشرفة.