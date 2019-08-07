تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا

داعب المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الحالي، الفنان المصري هشام محمد "شيكو"، بعدما أعلنه كأول صفقة لناديه الجديد ألميريا الإسباني.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، صورة للفنان شيكو حاملًا قميص ألميريا، معلقًا عليها: "اولى صفقات الميريا".

وكان تركي آل الشيخ أعلن شراء نادي ألميريا الإسباني، لتكرار تجربة "الأسيوطي الجزء الثاني" على حد تعبيره، بعدما قام بشراء نادي الأسيوطي في الدوري المصري وحوله إلى بيراميدز، وقدم موسمًا قويًا.

وترك آل الشيخ ملكية نادي بيراميدز المصري بعد موسمه الأول الناجح، والذي تمكن من خلال حصد المركز الثالث في الدوري، بالإضافة إلى الصعود للمنافسات الإفريقية بالموسم المقبل.

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