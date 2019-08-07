سموحة يتعاقد مع محمد الحسيني نجم الزمالك للطائرة

أعلن مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر عن التعاقد مع نجم طائرة الزمالك محمد الحسيني لينضم الى فريق سموحة استعدادا للموسم المقبل . سموحة استعدادا للموسم المقبل . وكان طارق الزفتاوي المدير الفني المدير الفني لسموحة قد طالب بالتعاقد مع الحسيني لدعم طائرة سموحة في مشوارها المقبل حيث سيشارك الفريق في البطولة الافريقية للنديةى التي حقق فيها المركز الثاني الموسم الماضي الى جانب بطولتي الدوري و الكأس . مع الحسيني لدعم طائرة سموحة في مشوارها المقبل حيث سيشارك الفريق في البطولة الافريقية للنديةى التي حقق فيها المركز الثاني الموسم الماضي الى جانب بطولتي الدوري و الكأس .

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