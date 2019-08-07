رياضة | عاجل.. ننفرد بنشر أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننفرد بنشر أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وافق على تشكيل اللجنة الخماسية لإدارة شئون الكره مؤقتا لحين إختيار مجلس جديد لأتحاد الكره المصري وجاء كالتالي.

ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة السابق.

محمد فضل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

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أحمد عبد الله نجم الزمالك الأسبق ومدير لجنة الملاعب في كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وسحر عبد الحق رئيس نادي النصر السابقة والعنصر النسائي في اتحاد الكرة.

مصطفى عزام المدير التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان غدا عن تشكيل اللجنة لادارة الجبلاية لمدة عام من الآ وبعدها يتم انتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة.