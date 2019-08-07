رياضة | ريال مدريد قد يفشل في التخلص من "المنبوذ"

أكدت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد قد لا يستطيع التخلص من خدمات لاعبه الويلزي جاريث بيل خلال سوق انتقالات الصيف الحالي.

وقال إيدو بيدال عبر إذاعة "أوندا سيرو" أنه في حال لم يغادر جاريث بيل ناديه ريال مدريد قبل يوم الخميس المقبل، سيكون من الصعب عليه المغادرة بعد ذلك.

وكان زيدان قد أكد أن بيل ليس له مكان في ريال مدريد وأنه سيرحل هذا الصيف لعدم الحاجة لخدماته في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم بيل بالانضمام لإحدى الأندية الصينية لكن المفاوضات لم تكتمل كما أنه يرفض الانتقال إلى الدوري الانجليزي رغم وجود اهتمام بضمه.