رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يرفض التعاقد مع حلم برشلونة

أشارت شبكة "ABC" الأمريكية، إلى أن نادي ريال مدريد يرفض فكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الشبكة أن نادي ريال مدريد يرفض نيمار، وقد تم تجاهل العروض المستمرة للتعاقد مع البرازيلي الذي يريد مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأعلن نيمار رغبته بشكل صريح في العودة إلى برشلونة بعدما فشل في التأقلم مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه في 2017.

وخطف كيليان مبابي الأضواء من نيمار الذي انضم لباريس بعد نجاحه في برشلونة حيث قام النادي الباريسي بدفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.