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ليونيل ميسي يتسبب في حرمان عجوز من تحقيق حلمها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم الأرجنتيني  ليونيل ، قد أضاع فرصة مثالية على سيدة عجوز لتحقيق حلمها برؤيته، بعدما كان من المقرر له أن يلعب المباراة الودية بين الإسباني ونابولي الإيطالي في مدينة ميامي الأمريكية.

وانتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشرتها فتاة لجدتها مرتدية قميص ميسي بالرقم 10، إلى جانب تذكرة الدخول للمباراة المنتظرة.

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الفتاة علقت على الصورة قائلة: سنأخذ جدتي الرائعة إلى مباراة نابولي مع برشلونة، إذ تقول إنه لا يمكن لها أن تموت بسلام دون رؤية ميسي شخصيا وهو يلعب، يا له من أمر مضحك.

ميسي كان قد أصيب في ساقه اليمنى خلال مشاركته في تدريبات الفريق وبالتالي سيظل في إسبانيا، للتعافي وتلقي العلاج، ولن يشارك في المباراة، خاصة وأنه لم يشارك في أي مباراة ودية مع برشلونة نظرا لعودته متأخرا من أجازته الصيفية، بعد عودته من منافسات كأس “كوبا أميركا” التي شارك فيها مع منتخب بلاده الأرجنتين.

نادي برشلونة أعلن إصابة نجمه الأرجنتيني خلال التدريبات، وعدم سفره مع بعثة الفريق التي ستتجه للولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي هناك استعدادا للموسم الجديد، فيما أشارت تقارير صحفية، إلى أن الإصابة ستبعد ميسي عن الملاعب قرابة 10 أيام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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