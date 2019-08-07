دواء يحرم رياض محرز من التتويج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غاب النجم الجزائري رياض محرز، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن صفوف فريقه خلال مباراتهم أمام ليفربول، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، مما أثار تساؤل عدد كبير من جماهير السيت.

محرز - المنتشي بتتويج منتخب “محاربي الصحراء” بطلا لأفريقيا – كان حريصا على التواجد في المباراة التي أقيمت في ملعب “ويمبلي”، إلا أن مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا قرر سحبه، عقب تناوله عقارا لعلاج مشكلة في العين.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الجهاز الطبي لسيتي خشي أن يؤثر العقار على نتائج كشف المنشطات، التي قد يخضع لها اللاعب صاحب الـ28 عاما، لذلك أوصى بإخراج محرز من قائمة الفريق كاملة.

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جوارديولا قال في تصريحات له: رياض تناول بعض الأدوية، لكن بكمية قليلة، إلا أننا لا نعرف ماذا أخذ بالتحديد لذلك خضوعه لاختبار منشطات كان مخاطرة، خلال المباراة التي حسمها سيتي بركلات الترجيح.

المدرب أضاف: الأطباء لم يعلموا ما الدواء الذي تلقاه، لذلك لم يشارك، لم يمكننا المخاطرة لأن الأطباء لم يروا الدواء ولم يعرفوا بالضبط ماذا حدث، نتمنى أن يكون جاهزا لخوض مباراة وستهام يونايتد السبت.

بيب تابع: رياض تحدث إليّ عقب أن أصبح بطلا، وقال إنه يريد العودة أمام ليفربول، وأنا أبلغته أنه أكثر من مرحب به.

محرز عاد إلى فريقه مانشستر سيتي، بعد مساهمته مع منتخب بلاده بالفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في مصر.