شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: التتويج بالدوري كان مختلفًا بسبب «تكتلات الأعداء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي الأهلي، إن تتويج النادي بلقب الدوري العام الموسم المنصرم كان له مذاقًا مختلفًا؛ لأن «كل أعداء الأهلي تجمعوا في جبهة واحدة».
أضاف في لقائه مع قناة «أون سبورت»، مساء الثلاثاء: «التكتلات ظهرت بشكل فج، ظهر لنا من يريد أن يوقع بالبطل، لكننا حصلنا على 41 دوري من أصل 60 نسخة».
تابع: «كونك تنافس الأهلي وتخسر فهذا لا يجعلك سيئًا ولا يقلل منك، لا بد أن تفتخر أنك تنافس الأهلي»، معتبرًا أن تدعيمات يناير كانت مهمة، لكنها ليست الأساس في التتويج».
مضى قائلًا: «الخطيب (رئيس النادي) كان يجتمع معنا بشكل مستمر من أجل إيصال رسائل بشكل غير مباشر بأن هناك كثيرين يعادوننا ولهذا يتوجب تحقيق اللقب للرد عليهم».
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