أياكس الهولندي يتعادل إيجابيًا مع باوك اليوناني في تمهيدي أبطال أوروبا

فرض أياكس أمستردام الهولندى التعادل الإيجابى 2-2 على مضيفه باوك اليونانى، فى اللقاء الذى أقيم على "توميا ستاديوم"، بذهاب الدور التمهيدى الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

تقدم النجم المغربى حكيم زياش لأياكس فى الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل باوك هدفين متتاليين فى الدقيقتين 32 و39 عبر تشوبا أكيوم ولو ماتيوس، لينتهى الشوط الأول بتقدم باوك 2-1.

فى الشوط الثانى نجح المخضرم كلاس يان هونتيلار من تسجيل هدف التعادل لأياكس فى الدقيقة 57، لينتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين فى ملعب "يوهان كرويف آرينا" معقل أياكس، وسيواجه الفائز من المواجهتين مع الفائز من مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصى وكارباج أجدام من اذربيجان فى الدور التمهيدى الأخير.