شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات بطولة نيجيريا لتنس الطاولة الدولية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات بطولة نيجيريا لتنس الطاولة الدولية والتى تستمر حتى 11 أغسطس الجارى بمشاركة المنتخب الوطنى . وتقام البطولة بعد ان شارك لاعبى المنتخب رجال وسيدات ببطولة كأس أفريقيا ، و التى أقيمت بنيجريا أيضا وتوج بها دينا مشرف وعمر عصر . Advertisements وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كل من عمر عصر واحمد على صالح ودينا مشرف ويسرا حلمى وفرح عبد العزيز وتأتى المشاركة فى بروتور نيجريا ضمن خطة الإعداد للمشاركة فى بطولة دورة الألعاب الافريقية التى تقام بالمغرب الشهرالجارى

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