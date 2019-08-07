شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب بتمكين الأندية المصرية من اللعب على استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بتمكين الأندية المصرية من اللعب على استاد القاهرة، مؤكدا أن ما حدث من تطوير وتجهيزات باستاد القاهرة الأولى به المصريين والاندية المصرية ، وليست الفرق الافريقية .
وطالب المسؤلين بفتح الاستاد لكل الأندية كالأهلى والزمالك والاسماعيلي وانبي ، مشددا ان المسؤل الذي لا يستطيع اتخاذ قرار يخدم المصريين يترك منصبه .
وقال يكفينا ما نتعرض له من ارهاب ومصائب واخرها حادث معهد الأورام، ونعزي أهالي الضحايا ونشد على أيديهم.
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