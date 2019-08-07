شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستدرج زعيم الثغر وديا في عقر داره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض عصر اليوم الاربعاء فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع نظيره الاتحاد السكندرى استعداداً للموسم الجديد ضمن معسكره المغلق بالاسكندرية .

وكان طلائع الجيش قد فاز على الانصار السعودى بثلاثية دون رد مساء الاثنين الماضى ويستعد لمواجهة ظفار العمانى الجمعة المقبلة فى ختام معسكره المغلق بالاسكندرية .

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

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وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.