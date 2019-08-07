شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: رسبت في اختبارات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي و منتخب مصر ، أنه خاض إختبارات الاهلي فى البداية كلاعب ورسب فى الاختبارات . Advertisements تابع إكرامي فى تصريحات لبرنامج ملعب ON SPORT ويقدمه أحمد شوبير ، أنه خاض اختبارات الناشئين فى الأهلي دون الكشف عن هوية والده إكرامي. أضاف حارس مرمى الأهلي أنه نجح فى الإختبارات تحت إشراف أحمد ناجي ، وطلب مني الذهاب للإداري لإبلاغ إسمي وسألني الإداري وقتها إنت إبن إكرامي ، لماذا لم تبلغنا فى البداية ورفضت الرد عليه.

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