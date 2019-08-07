شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: حسم المدرب الأجنبي خلال 48 ساعة وسيتم اختياره بين 4 جنسيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن المدرب الأجنبي اوشكنا على حسمه لإختيار اسم واحد من اثنين ، مشيرا إلى أن أمير مرتضى يبذل جهدا كبيرا وسافر من فرنسا الى ألمانيا ثم إلى صربيا ، وانه سيتم اعلانه اسمه رسميا خلال 48 ساعة .

وأكد أن المدير الفني الجديد للزمالك أما أن يكون ايطالي او صربي او فرنسي او يوناني ، وانه تم الفرز والاختيار الان بين اثنين منهم .

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وشدد منصور على أن المدير الفني الجديد تم اختياره على مستوى عال جدا ويتمتع بإمكانيات عاليه وسيكون طفره في تاريخ الزمالك.