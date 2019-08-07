شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتعادل مع اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتفى المنتخب السوري بنقطة التعادل 1-1 أمس الأول أمام نظيره اليمني في منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا في كرة القدم التي يستضيفها العراق حتى 14 أغسطس الجاري، والتي شهدت تعادلاً سلبياً بين المنتخبين اللبناني والفلسطيني.
وفشل نسور قاسيون في تحقيق فوز أول لهم في البطولة، واكتفوا بالتعادل أمام المنتخب اليمني، بعد خسارتهم في المباراة الأولى أمام لبنان 1-2. وأقيمت المباراة، كما مباريات المجموعة الأولى، في مدينة كربلاء (جنوب)، وكانت الثانية أيضاً لليمن في البطولة المقامة منذ 30 يوليو، بعدما خسر أمام نظيره الفلسطيني صفر-1 في اليوم الأول.
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