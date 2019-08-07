روني يعود إلى إنجلترا مدرباً ولاعباً مع دربي كاونتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد نادي دربي كاونتي المشارك في دوري المستوى الثاني لدوري كرة القدم في إنجلترا، القائد السابق للمنتخب الوطني واين روني إلى بلاده، بصفته مدرباً ولاعباً في صفوفه، بعد عام من انتقاله إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الفريق الإنجليزي وفريق «دي سي يونايتد» الأمريكي، أمس، أن الهداف الدولي السابق سيترك فريقه الحالي مطلع العام المقبل، بعد توصله إلى اتفاق مع دربي كاونتي بشأن النجم السابق البالغ 33 عاماً.

وكتب «دي سي يونايتد» في بيان: «بعد انتهاء موسم الدوري الأمريكي 2019، سيترك واين روني النادي ليتابع مسيرته في إنجلترا ليكون أقرب من عائلته. بموافقة»دي سي يونايتد«، نعلن أن روني أكمل مفاوضات ليصبح مدرباً ولاعباً لدربي كاونتي في بطولة الدرجة الأولى الإنجليزية 2020».

بدوره، أعلن دربي كاونتي قدوم روني لفترة أولية حتى صيف 2021 مع خيار عام إضافي، مشيراً إلى أنه سيكون مدرباً ويتابع تطوير دروسه في التدريب استعداداً لمسيرة تدريبية محتملة.

Advertisements

وعدد النادي سلسلة إنجازات روني، على غرار تسجيله 359 هدفاً في مسيرته، 53 هدفاً قياسياً في 120 مباراة دولية مع منتخب «الأسود الثلاثة»، و253 هدفاً قياسياً مع مانشستر يونايتد، وإحرازه لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وقال روني لموقع النادي الإنجليزي: «أنا متحمس لفرصة الانضمام إلى الهولندي فيليب كوكو، وجهازه التدريبي وتشكيلة الفريق الأول، بدءاً من مطلع يناير. أنا متحمس أيضاً لبدء مشواري التدريبي في دربي كاونتي مع الفريق الأول والأكاديمية».

وافتتح دربي كاونتي مشواره في الدوري المحلي بفوز على هادرسفيلد 2-1 أمس الأول، بإشراف مديره الفني الجديد الهولندي فيليب كوكو.

وقال كوكو، مدرب ايندهوفن الهولندي وفنربغشة التركي سابقاً، إن روني: «لاعب موهوب جداً من الصف الأول ومن المثير أن ينضم إلى دربي كاونتي؛ لأن بمقدوره جلب الكثير لهذه التشكيلة داخل وخارج أرض الملعب. أتطلع إلى بدء العمل مع واين بدءاً من مطلع السنة المقبلة».