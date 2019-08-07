جيماريتش: مهمتنا في آسيوية الصالات صعبة لكن ليست مستحيلة

ينهي فريق نادي الظفرة لكرة قدم الصالات تحضيراته الفنية والبدنية بالحصة التدريبية الأخيرة التي يؤديها ظهر اليوم في ختام إعداده للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات التي تقام حالياً في تايلاند، وسيبدأ الظفرة مشواره بمواجهة فريق ناجويا اوشن الياباني اليوم الأربعاء في أولى مبارياته ضمن مواجهات المجموعة الرابعة التي صنفتها اللجنة الفنية للبطولة بأنها المجموعة الحديدية كونها ضمت أبطال الإمارات والكويت واليابان وإيران.

وأوضح المدرب البرتغالي روي جيماريتش المدير الفني لفريق الظفرة أن التحضيرات اكتملت للمواجهة المرتقبة اليوم مبيناً أن جميع اللاعبين بحالة جيدة وقال: سنركز خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات الأخيرة على الفريق، هذه المرة الثالثة التي أقود فيها فريقاً في بطولة الأندية الآسيوية حيث كنت مدرباً للوصل في نسخة ماليزيا ثم قدت الظفرة في نسخة فيتنام قبل سنتين وفي هذا الموسم أشرف على تدريبات الظفرة في البطولة التي تستضيفها تايلاند.

وأضاف: أعتقد أن إعداد الفريق للبطولة جيد، لعبنا 3 مباريات ودية كان الأداء فيها من قبل اللاعبين على أعلى مستوى ولا بد من الإشادة بهم وبانضباطهم وحرصهم على تقديم الأفضل من مباراة لأخرى، يحرص كل لاعب على فرض نفسه على الجهاز الفني، كما لا بد أن أشيد بالتزام اللاعبين بالرسم التكتيكي خلال المباريات.

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وأشاد جيماريتش بروح التعاون التي تسود المعسكر وتوجه بالشكر إلى إدارة نادي الظفرة المرافقة للفريق وعلى رأسهم عيسى سيف المزروعي رئيس شركة الألعاب ورئيس البعثة ومرشد خلفان المرر المدير التنفيذي للنادي وحسن عباس الحمادي مشرف كرة الصالات على الدعم وتسخير كل الإمكانات لتجهيز وتحضير الفريق للبطولة الآسيوية.

وعن الفرق المنافسة قال: فرق مجموعتنا مميزة وتتفوق علينا على الورق، لكننا سنعمل على تقديم أفضل ما عندنا خصوصاً أننا نواجه فرقاً كبيرة وتتميز بسمعة كبيرة على مستوى آسيا مثل كاظمة بطل الكويت ونجويا اوشن بطل اليابان وبطل إيران والكل يعرف المستوى المميز لهذه الفرق، من جانبنا سنقاتل حتى الرمق الأخير وثقتنا في أنفسنا كبيرة.

وعن المحترفين الأجنبيين اللذين اختارهما الجهاز الفني لفريق الظفرة قال: تعاقدنا مع اللاعبين البرتغالي فابيو ليما والياباني من أصول برازيلية برونو وهو محترف في الدوري الصيني، ركزنا على اختيار العناصر التي تخدم المجموعة، اللاعبان يستطيعان اللعب مع أي مجموعة ويتميزان بالعمل الجماعي وأثبتا ذلك خلال المباريات الودية الثلاث التي لعبناها خلال المعسكر في تايلاند، وأعتقد أننا نخوض البطولة من دون ضغوط، وكل حديثي مع اللاعبين يركز على العمل على بذل أقصى الجهود وعدم الالتفات إلى أسماء المنافسين، هذه الناحية أسهمت في تحرير الفريق من الضغوط وسنلعب للاستمتاع باللعب وفرض أنفسنا في الخريطة الآسيوية بالمستوى الجيد أما النتائج فلا أحد يستطيع أن يتحدث عنها قبل المباريات لأن كرة الصالات تحكمها التفاصيل والجزئيات الصغيرة.

وعن المحترفين الأجانب في البطولة بصفة عامة وفي أندية المجموعة بالتحديد قال: أعتقد أن مستوياتهم متقاربة جداً ومحترفانا برونو وفابيو ليما لا يقلان عن محترفي بقية الفرق إن لم يكونا أفضل منهم أيضا لدينا مجموعة ممتازة من اللاعبين المواطنين ويستطيعون ان يحدثوا الفارق ويشكلوا الإضافة أمام أي فريق في البطولة، و من خلال تواجدي في البطولات الآسيوية طوال السنوات الماضية اعتقد ان اللعبة تتطور بصورة كبيرة في آسيا وتحظى باهتمام كبير من قبل القائمين على أمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتتميز أيضاً بحسن التنظيم.