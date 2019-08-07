شكرا لقرائتكم خبر عن كوبيك إلى أوجسبورج الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل الحارس الدولي التشيكي توماش كوبيك من رين الفرنسي إلى أوجسبورج الألماني لخمس سنوات، بحسب ما ذكر النادي في بيان، ووقع كوبيك (1,98م) الذي سيبلغ
ال27 من العمر نهاية الشهر الجاري، عقداً حتى 30 يونيو/حزيران 2024، بحسب ما أشار النادي الذي تفادى الهبوط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، محتلاً المركز الخامس عشر في البوندسليجا. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الواسعة الانتشار إلى أنها تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو. وكان رئيس رين أوليفييه ليتانغ أعلن، السبت الماضي، التعاقد مع الحارس السنغالي ادوار مندي لأربع سنوات، قادماً من رينس ليحل بدلاً من كوبيك الذي حمل ألوان رين منذ عام 2017.
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