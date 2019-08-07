شكرا لقرائتكم خبر عن شتاين: نأمل في الفوز بمباراة العودة والتأهل لربع النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أنجز الوحدة مهمته في مباراة الذهاب من دور ال 16 لدوري أبطال آسيا بنجاح، بعدما اقتنص تعادلاً بطعم الفوز من النصر السعودي وانعكس إيجاباً على معنويات لاعبي العنابي قبل مباراة العودة التي ستقام في استاد آل نهيان بأبوظبي الاثنين المقبل. الوحدة قدم مباراة ماراثونية وخرج سعيداً، حيث يدين بنتيجته المميزة لمدربه المميز الهولندي موريس شتاين الذي قاد فريقه للخروج بالمطلوب واقتناص نتيجة إيجابية على أرض النصر وبين جماهيره، وخاض العنابي المباراة بأسلوب تكتيكي مذهل ورائع ونجح في الحد من هجمات أصحاب الأرض والتسلح بالانضباط معظم الفترات، كما وجه احتراماً شديداً للفريق الكبير وصاحب الإمكانيات المميزة.

وضاعف «أصحاب السعادة» من حظوظه في بلوغ ربع النهائي، حيث يتبقى له خوض مباراة العودة بتركيز والمواصلة على نفس النهج واللعب أكثر هدوءاً لحسم التأهل الذي يتطلب من العنابي تحقيق التعادل بدون أهداف، أو الفوز بأي نتيجة. وقد عزز البرازيلي ليوناردو لاعب الوحدة صدارته لهدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف.

وشهد لقاء الفريقين تواجد هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي، لمتابعة لاعبي النصر في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة للأخضر.

وأعرب شتاين مدرب بالوحدة عن سعادته بالنتيجة، وقال: فخور بفريقي وبدايتنا كانت قوية حصلنا على فرصتين لم نوفق ومن ثم كان هناك تكافؤ في الاستحواذ بعدها حمد الله سجل هدفا رائعا وبعد ذلك تحدثت مع اللاعبين وهذا ما حدث في الشوط الثاني لعبنا بشكل افضل وسجلنا وحصلنا على فرص أكثر وخرجنا بنقطة. علينا أن نستعد بشكل أفضل للإياب ونأمل أن نحقق الفوز في مباراة العودة الصعبة ونتأهل إلى ربع النهائي.

ولم يبد شتاين قلقه من إهدار لاعبيه فرصاً سهلة في المباراة، وأوضح: سعيد لأننا خلقنا فرصا للتسجيل وهذا هو الأهم لأي مدرب والأداء كان جيدا، تابعنا النصر في الموسم الماضي وخلال المعسكر الخارجي، وهضمنا جيداً الأسلوب الذي ينتهجه، وقدمنا مباراة تكتيكية أمام فريق قوي، ويمتلك خامات مميزة.

وأشاد شتاين بأداء الثنائي الكمالي وريم في الدفاع، بعد أن نجحا في إيقاف هجوم النصر وخاصة في الشوط الثاني.

على الجانب الآخر طالت الانتقادات البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر السعودي والحارس الأسترالي براد جونز بعد تعادل النصر على أرضه مع الوحدة الإماراتي بهدف لمثله،ما جعل الفريق يدخل لقاء الرد الاثنين المقبل في أبوظبي تحت ضغط المطالبة بالفوز ليحقق بطاقة التأهل. وانتقدت جماهير أصفر العاصمة السعودية النهج الفني لفيتوريا وعدم ضمه للمغربي نور الدين مرابط في القائمة الآسيوية وتمسكه بالحارس جونز الذي حملته الجماهير مسؤولية هدف التعادل الوحداوي عن طريق ليوناردو.

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وأشار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر إلى أن المباراة كانت مثيرة وكطابع المنافسات القارية تحكمها تفاصيل صغيرة، وقال: «أدينا جيداً في المباراة، وانخفض الأداء في الشوط الثاني لتراجع معدل اللياقة البدنية، علينا البداية في الاستعداد لمباراة الإياب، لأني على ثقة بأن مباراة الذهاب كانت شوطا واحدا والشوط الثاني سيكون في مباراة الحسم التي نسعى فيها للفوز».

وامتدح أداء من شاركوا في المباراة في ظل الغيابات المؤثرة وأهمها الثنائي يحيى الشهري والجبرين، مشدداً على أن ثقته كبيرة في كل لاعب بالفريق.

وأكد فيتوريا أن فريقه لم يرتبك كما ذكر المحللون وقال: سيطرنا على أغلب فترات المباراة ولم نتراجع، غير صحيح أننا مررنا بلحظات ارتباك، كل شيء كان يسير على ما يرام لكن الوحدة من فرصة أدرك التعادل فتعقدت الأمور.

وأضاف: كرة القدم لا تخضع للقوانين مثل الرياضيات، طوال المعسكر ركزنا على أكثر من طريقة لتنفيذ الكرات الثابتة بيد أننا لم نحقق ما نريد منها خلال المباراة.

واستدرك: سنستعد بشكل مثالي للقاء الإياب من أجل الظفر بالنتيجة، لدي ثقة كاملة في جميع اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة وخاصة الجبرين ويحيى الشهري.

على صعيد آخر،خضع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لخمس غرز فوق الحاجب بعد إصابته في المباراة بجرح بلغ 5سم، وأكد الفريق الطبي النصراوي سلامة اللاعب وقدرته على العودة للتدريبات والمشاركة في لقاء الرد.

يذكر أن حمدالله الذي سجل هدف التقدم للنصر حاز على جائزة رجل المباراة.