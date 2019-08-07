مباراة «الأبيض» وإندونيسيا في استاد آل مكتوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الإندونيسي باستاد آل مكتوم في نادي النصر، وذلك في 10 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة.

ويبدأ «الأبيض» مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الماليزي يوم 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور، وتحديداً في استاد بوكيت جليل، فيما يواجه تايلاند في بانكوك في 15 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة، بينما يواجه فيتنام في العاصمة هانوي يوم 14 نوفمبر في الجولة الرابعة.

وفي يوم 26 مارس 2020، يستضيف منتخب ماليزيا في الجولة الخامسة، على أن يواجه منتخب إندونيسيا في العاصمة جاكرتا يوم 31 من الشهر ذاته في الجولة السادسة. وسيخوض «الأبيض» آخر جولتين في التصفيات على أرضه حين يستضيف منتخب تايلاند يوم 4 يونيو 2020، ومنتخب فيتنام يوم 9 يونيو 2020 في ختام التصفيات.