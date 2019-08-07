شكرا لقرائتكم خبر عن مزيان: أهدافنا أكبر من طموحات المنافسين وعيوننا على الألقاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح الجزائري، عبدالرحمن مزيان، لاعب فريق نادي العين، أنه ولد عاشقاً لكرة القدم والتحق منذ الصغر بأكاديمية اتحاد العاصمة وتدرج عبر فرق المراحل السنية والمنتخبات الوطنية حتى وصل إلى قائمة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، واعتبر نفسه محباً للسباحة بعيداً عن كرة القدم، كما يتابع مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وكان اللاعب التحق متأخراً إلى معسكر الفريق بصحبة زميله التوجولي لابا كودجو والذي يقيمه النادي في أوروبا استعداداً للموسم الجديد وقال: «منذ أن التحقت بصفوف معسكر الفريق مع نهاية المرحلة الأولى في النمسا لم يساورني أي شعور بأنني لاعب جديد بقائمة «الزعيم» على الإطلاق، خصوصاً بعد الترحيب اللافت من زملائي اللاعبين والجهاز الفني بقيادة إيفان ليكو وكذلك الجهاز الإداري للفريق، ومن قبلهم جمهور نادي العين ومنحني الجميع إحساساً رائعاً وكأنني «منهم وفيهم» الأمر الذي عزز من معدل انسجامي وسط اللاعبين في أجواء معسكر الفريق».

حول مدى شعوره بالتأقلم في منظومة اللعب، قال: المؤكد أن الفترة التي أمضيتها في المعسكر ليست كاملة، لذلك لم ألعب في المباريات الودية التي خاضها العين سوى شوطين فقط مع الفريق بالمعسكر، ولكنني بسبب العوامل المحيطة بطبيعة تعامل الجميع في منظومة الفريق والتي تتأسس على روح العائلة الواحدة، أشعر بأنني تأقلمت مع منظومة اللعب بنسبة 70% وسأصل إلى الدرجة المطلوبة من الانسجام قبل بداية الموسم الكروي الجديد إن شاء الله، لأن الأجواء مهيأة تماماً في النادي.

وحول المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، قال: مدرب العين يتمتع بشخصية قوية ويجيد أسلوب التعامل مع الجميع، كما أنه مدرب منضبط جداً ويهتم بأدق التفاصيل الخاصة بالالتزام التكتيكي وتعتمد طريقة لعبه على كرة القدم الجماعية السريعة.

وحول سبب رفضه للعروض الأوروبية والعربية واختياره الانضمام للعين، قال: «العين أبهر العالم في مونديال الأندية، والشعبية التي يتمتع بها النادي لا تقتصر على نطاق داخلي في دولة الإمارات، لذلك كان الخيار الأول بالنسبة لي مع الاحترام للجميع، ولقد وجدت في العين ما كنت سأجده في الأندية الأوروبية التي تلقيت عروضاً منها لضمي إلى صفوفها من احترافية وإمكانيات عالية وأحدث المنشآت الرياضية التي تسهم في رفع مؤشر أداء لاعبي النادي بالصورة المطلوبة وعبر بوابة «الزعيم» سأحصل على عروض للاحتراف من أكبر الأندية الأوروبية وأعود لقائمة منتخب الجزائر».

وعن توقعاته للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد، قال: «المؤكد أن المنافسة على لقب بطولة الدوري «المسابقة الأقوى محلياً»، لن تكون سهلة برغم أن الترشيحات دائماً ما تقتصر على أربعة أو خمسة أندية يقتصر تركيزهم على حصد لقب الدوري، غير أن أهداف العين مختلفة كونه لا يركز في المنافسة على بطولة بعينها، لأنه مطالب بحصد جميع الألقاب على الصعيدين المحلي والقاري، ونحن ندرك جيداً ما المطلوب منّا في الموسم الجديد ونتطلع كلاعبين إلى حصد الدوري والآسيوية بالتأكيد».

وعن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال: «علاقتي بمواقع التواصل الاجتماعي مقتصرة على «إنستجرام» فقط الموقع الخاص بتبادل الصور، وشخصياً أفضل دوماً النظر إلى الجانب الإيجابي في كافة الأمور المرتبطة بالتواصل مع الآخرين وخصوصاً الجماهير والإعلام، حتى وإن كانت هناك تعليقات غير مرضية لأنني أسعى إلى مراجعة وضعي ومضاعفة جهودي ولا أحب الالتفات لتلك التعليقات التي تتخطى حدود اللياقة وأرفض التجريح بكل تأكيد».

وعن أسعد اللحظات التي عاشها في عالم كرة القدم، قال: «مشوار أي لاعب كرة قدم مملوء بالتحديات واللحظات الصعبة والسعيدة على حد سواء، والتي تتجسد في كل مباراة من خلال المشاعر المرتبطة بالفوز والخسارة وشخصياً اعتدت على حصد البطولات منذ الصغر مع فرق النادي السنية بأكاديمية اتحاد العاصمة لكرة القدم وصولاً للمنتخب الجزائري الأول، ومن قبله المنتخب الأولمبي الجزائري عندما تأهلنا إلى نهائيات ري دو جانيرو، وذلك بعد الوصول لنهائي كأس إفريقيا، وأحرزت بطولة الدوري مرتين وكأس السوبر 3 مرات مع فريق اتحاد العاصمة، وفي الموسم الماضي حصلت على جائزة أفضل لاعب في الجزائر وكلها لحظات رائعة وسعيد في مشواري مع المستديرة ولا أنسى الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا».

Advertisements

وأكد عبد الرحمن مزيان، أن سقف طموحاته مرتفع جداً بعد الانضمام لفريق نادي العين، ويسعى إلى التتويج بكل الألقاب ودوري أبطال آسيا على وجه الخصوص، موضحاً: «لا يفوتني أن أشكر جمهور نادي العين الذي أبهرني بحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وأعد الجميع بإظهار أفضل ما لديّ وأتمنى التوفيق لي وزملائي بالفريق على تحقيق طموحات الجماهير وإسعادهم بتعزيز خزينة «الزعيم» بالمزيد من الإنجازات».

وكشف مزيان عن أنه كان يتابع مباريات منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية والتي أحرز لقبها على أعصابه مشيداً بالمدرب جمال بلماضي الذي أعاد منتخب«الخضر» إلى منصات التتويج وقال: كنت أتابع مباريات الجزائر في أمم إفريقيا على أعصابي، ومحاربو الصحراء لم يخذلوا العرب وحصلوا على البطولة، جمال بلماضي غرس روح البطولة والتفاؤل في الجميع واستفدت كثيراً حتى آخر مباراة لي مع المنتخب في التصفيات والتي كانت أمام توجو وشعرت وقتها بأن للجزائر كلمة في النهائيات.

وأوضح اللاعب أنه من عشاق فريق برشلونة الإسباني ويعتبره أفضل فريق في العالم، كما اعتبر النجم الأرجنتيني ميسى الأفضل.

العين يواجه أوسيجيك الكرواتي الليلة

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، مباراته الودية الخامسة أمام فريق نادي أوسيجيك، المنتمي للدوري الكرواتي الممتاز؛ وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب غرنيارادغنا، ضمن برنامج معسكر الإعداد الخارجي في مرحلته الثانية والمقررة خلال الفترة من 28 يوليو/تموز الماضي وحتى ال13 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وأعلنت مؤسسة العين للإعلام عن ترتيب كافة الإجراءات الخاصة بنقل مباراة العين الودية الخامسة في المعسكر الخارجي، كما تم تكليف المتألق محمد الشامسي بالتعليق على المباراة.

البطولة الجزائرية

عن الدوري الجزائري أوضح اللاعب مزيان: بطولة الدوري الجزائري التي حصدناها في العام الماضي، شهدت إثارة وندية كبيرة، لأن الفارق بيننا والمنافس شبيبة القبائل كان نقطة واحدة حتى الجولة الأخيرة من المسابقة. وأضاف: التفاصيل الصغيرة وعامل الحظ وقفا أمام طموحات اتحاد العاصمة في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا في مناسبات عديدة، هدفي على مرمى الزمالك في أبطال إفريقيا بمرحلة المجموعات مازال عالقاً بالذاكرة.