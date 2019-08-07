بويان يرحل عن ستوك سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أمس، رحيل اللاعب الإسباني بويان عن صفوف الفريق عبر فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان بويان قد انضم إلى ستوك سيتي في صيف عام 2014 قادماً من برشلونة الإسباني، وخاض مع ستوك 85 مباراة محلية، سجل خلالها 16 هدفاً.

وكان بويان قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في يناير/كانون الثاني 2015 عرقلت مسيرته، وقد لعب في المواسم الماضية لفريقي ماينز الألماني وألافيس الإسباني على سبيل الإعارة.

وتقدم نادي ستوك سيتي بالشكر للاعب الإسباني على ما قدمه للفريق خلال الأعوام الماضية، متمنياً له التوفيق في مستقبله.