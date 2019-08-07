المليحي: نملك عناصر مميزة ونتطلع لتحقيق الإنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة فريق المبارزة بنادي الشارقة الرياضي، إلى العاصمة المجرية بودابست وتنتقل منها إلى مدينة دبرتسن، وذلك لإقامة معسكر تحضيري يستمر حتى منتصف أغسطس الجاري استعداداً للموسم الجديد.

يقود البعثة سلطان أحمد المازم، إداري الفريق وتضم اللاعبين حامد أحمد المازمي، خالد أحمد علي عنبر، أحمد مبارك الحمادي وعلي جابر المرزوقي، ويأتي المعسكر ضمن خطط إدارة الألعاب الفردية بقلعة الملك لإعداد فرقها للموسم الجديد.

وأوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن المعسكرات الخارجية جزء من خطط الإدارة العليا لتجهيز الفرق في كافة الألعاب وهي تضيف للاعبين وتكسبهم مزيداً من الخبرات والاحتكاك بعدد مختلف من المدارس بالتأكيد يعود بالفائدة وهو يجعل اللاعب يعرف كيفية التعامل مع منافسيه في البطولات.

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وأشاد الهاجري بالدعم الكبير الذي تجده ألعاب الملك من مجلس الإدارة برئاسة سالم عبيد الشامسي ونائبه محمد جمعة بن هندي، والذي قاد الألعاب الفردية للحصول على إنجازات وبطولات للدولة والإمارة والنادي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي والاهتمام المتعاظم الذي يوليه للألعاب الفردية ومتابعته ودعمه المستمر لها.

من جانبه أوضح عبدالرحمن علي المليحي، عضو إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة مشرف فريق المبارزة، أن الفريق قدم موسماً مميزاً وحصل على عدد من البطولات، ويتعين عليه المحافظة على ما حققه الموسم الماضي وإضافة مزيد من الإنجازات في الموسم الجديد، معرباً عن ارتياحه للاهتمام والدعم الذي تقدمه إدارة الألعاب الفردية، والمتابعة المستمرة التي توليها الإدارة لكافة الفرق.

وقال: المعسكر فرصة جيدة للاعبين للتعرف أكثر الى آخر التكتيكات والمستجدات في اللعبة، نأمل أن يستفيدوا من كل دقيقة يمضونها هناك، الفريق يضم عناصر جيدة يملكون المهارة والمعرفة وبمزيد من التطوير يستطيعون تحقيق أفضل النتائج.

وأشاد المليحي بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون في الفترة الماضية مما أهل عدداً منهم للالتحاق بالمنتخبات الوطنية متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.