شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يسعى وراء شقيق سانيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت تقارير ألمانية إلى رغبة بطل البوندسليجا والكأس، بايرن ميونيخ في شراء «سيدي» (16 عاماً) شقيق الألماني ليروي سانيه نجم مانشستر سيتي وهدف البايرن، ويلعب سيدي المميز بمهاراته كمهاجم في أكاديمية شالكه ويعلق مدربه في فريق دون ال 17 بشالكه فرانك فاهرنهوست: «سيدي يملك موهبة حقيقية ومن الرائع تواجده معنا في جولة قبل الموسم. يمكنه اللعب في المواقع الهجومية المفتوحة وسرعته مذهلة لكن علينا تجنب مقارنته بوالده أو شقيقه». ويطمح البايرن أن تسهم صفقة سيدي في الانتهاء من صفقة شراء سانيه فيما يحاول سيتي التمسك بنجمه وأشركه المدرب في مباراة درع المجتمع أمام ليفربول لكنه خرج مصاباً في الركبة.

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