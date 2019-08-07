اتحاد بناء الأجسام يكرم المتفوقين في شرطة عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان الطلاب والطالبات المتفوقين في المجموعة التدريبية الخاصة بفئة اللياقة البدنية من الطلبة منتسبي شرطة المستقبل في دورتها العشرين،

بحضور علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والعميد علي حميد المسيبي نائب مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان، والمقدم ناصر عبدالله عبيد رئيس قسم التدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان، لتشجيع المنتسبين على بذل المزيد للحفاظ على الصحة واللياقة والتعرف الى القدرات الذاتية.

وشملت الدورة على مدى أيامها تقديم ورش تدريب رياضية بدنية وفنية وتوعوية عملية شاملة للمشاركين لتعزيز ثقافتهم الرياضية وتدريبهم على أسس الحفاظ على اللياقة البدنية، وشهدت تجاوباً مميزاً من المشاركين.

وتقدم العميد علي حميد المسيبي نائب مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة عجمان بالشكر والتقدير لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام للمساهمة البارزة في إنجاح الدورة وتكريم المتفوقين، مؤكداً أن الجهود التي بذلت ساهمت بتحقيق الغاية المستهدف من إقامة الدورة، كما أشاد علي عبدالله بن حيدر بجهود شرطة عجمان المتميزة في إنجاح تنظيم الدورة.