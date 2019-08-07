شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لأصحاب الهمم أبطال القوى في سويسرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حظيت بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم أمس، باستقبال بالورود في مطار دبي الدولي بعد عودتها ظافرة ب 8 ميداليات ملونة تمثلت في ذهبيتين اثنتين و3 فضيات و3 برونزيات من بطولة العالم لألعاب القوى لفئة الشباب التي استضافتها سويسرا واختتمت أول أمس.

كان على رأس مستقبلي البعثة أمس، محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، وعمر خلف ممثلاً للهيئة العامة للرياضة وعبدالله حسن رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات.

وأهدى محمد محمد فاضل الهاملي، الإنجاز إلى القيادة الرشيدة للدعم والاهتمام الكبيرين والمستمرين لرياضة أصحاب الهمم، معتبراً أن عودة بعثة منتخبنا لأصحاب الهمم ظافرة بالميداليات الملونة كان مهماً ومميزاً للغاية، مبيناً أن الإنجاز حققه لاعبون شباب في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب والتي تعتبر محطة رئيسية لإعداد اللاعبين للألعاب البارالمبية والعالمية.

وقال: كان تخطيطنا مشاركة الشباب بشكل مكثف، الأمر الذي ساعد في تحقيق الإنجاز المميز مقياساً بأعمار اللاعبين وبمستوياتهم الفنية خلال المشاركة العالمية الكبيرة، وتحقيق 8 ميداليات ملونة شيء جيد ومبشر، يحسب لمستقبل هؤلاء اللاعبين وللإعداد الجيد وللأجهزة الفنية والإدارية التي تولت هذا الموضوع بمسؤولية كبيرة».

وأكد الهاملي سعي اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم على صنع أجيال جديدة من الأبطال خاصة أن بعض اللاعبين الذين تميزوا خلال السنوات الماضية وصلوا إلى مرحلة عمرية تصعب معها المشاركة بصورة كبيرة في المنافسات الدولية.

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وقال: نحن دائماً في الاتحاد نعمل على تواصل الأجيال ونحث اللاعبين على بذل كل جهدهم حتى لا تغيب الإمارات عن أي إنجاز دولي، ونحن مقبلون على عدد من المنافسات المهمة، من بينها بطولة العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها دبي نوفمبر المقبل وبطولات فزاع ودورة ألعاب غرب آسيا التي ستنظمها الأردن قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن جانبه اعتبر ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم مدير بعثة المنتخب إلى سويسرا، أن شباب أصحاب الهمم لم يقصروا على الإطلاق في التحلي بالمسؤولية، وقال: أبطالنا كانوا علامة فارقة أمام اللاعبين الدوليين، وقدموا مستوى مميزاً، هذا المنتخب هو مستقبلنا ونحن نطبق برنامجاً خاصاً لإعداد هؤلاء الشباب فهم يملكون ميزة تجمعهم ويعملون على قلب واحد، وهذا الشيء أكثر من رائع.

ومن ناحيته قال عبدالله حسن: اللاعبون أكدوا أنهم فعلاً شباب الوطن بعد أن أثبتوا تميزهم بتحقيق هذا الإنجاز، مما يجعلنا نفاخر بهم، هؤلاء اللاعبون أصبحوا أبطالاً في منافسات الشباب، هذا المنتخب سيكون هو النواة التي سيعتمد عليها اتحاد أصحاب الهمم في أولمبياد 2024 بفرنسا، الأرقام التي حققها الشباب تتبع لمنافسات اللاعبين من فئتهم ولكن سيتم دمج بعضهم من أجل المشاركة مع الفريق الأول.

بدوره أعرب بطلنا علي حسين عن سعادته الكبيرة بعودته بالميدالية الذهبية من بطولة العالم، وأهدى الإنجاز الذي تحقق إلى القيادة الرشيدة التي تقدم الدعم والمساندة المستمرة لأصحاب الهمم وتوفر كل سبل النجاح للمنتخب من أجل رفع علم الدولة في كل المشاركات على الصعد كافة، كما أهدى الميدالية إلى والديه اللذين يشجعانه دائماً على تقديم الأفضل في جميع البطولات التي يشارك فيها.

ومن ناحيته أعرب البطل عبدالله الغافري عن سعادته بهذا الإنجاز الذي اجتهد الفريق كثيراً للإعداد له بالصورة المثلى، وقال إن المشاركة في البطولة منحت الفريق خبرة كبيرة ستؤهله لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.