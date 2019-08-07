شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بدر يجتاز «الكوبر تيست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاز حكمنا الدولي فهد بدر الحوسني اختبارات الكوبر تيست التي أخضع لها الاتحاد الآسيوي جميع الحكام الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات بطولة الأندية الآسيوية، وأكد فهد بدر جاهزيته لتمثيل الصافرة الإماراتية في المحفل القاري الكبير، وتوجه بالشكر إلى اتحاد الكرة وإلى مجلس الشارقة الرياضي، واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وخص بالشكر عبدالملك جاني، رئيس اللجنة، وعبدالله الشحي مسؤول التحكيم.

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