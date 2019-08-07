شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يلاحق الهارب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن الشباب السعودي أنه سيرفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد لاعبه الروماني كوستانتين بوديسكو الذي غادر معسكر الفريق، وقرر فسخ عقده من جانب واحد.
وأكد النادي أن اللاعب يعامل بكامل الاحترافية، وليس لديه أي مستحقات مالية متأخرة.
من جانبه قرر اتحاد جدة الاستغناء عن مستشاره القانوني أحمد الأمير.
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