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الزوراء يعزز صفوفه بلاعبين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عزز فريق الزوراء العراقي لكرة القدم صفوفه بلاعبين جديدين، فيما جدد تعاقده مع لاعب ثالث؛ حيث تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء مع لاعب نفط الجنوب في الموسم الماضي، علاء رعد كما تعاقدت مع لاعب فريق الشرطة في الموسم المنصرم مصطفى ناظم. في حين جددت التعاقد مع لاعب فريقها في الموسم الفائت محمد رضا جليل.

وأوضح مصدر في إدارة الزوراء، أن الإدارة تنتظر الرد النهائي من اللاعبين حسين علي وصفاء هادي؛ من أجل استكمال القائمة المحلية لفريقها الكروي الأول.

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