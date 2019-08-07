شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يعزز صفوفه بلاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
عزز فريق الزوراء العراقي لكرة القدم صفوفه بلاعبين جديدين، فيما جدد تعاقده مع لاعب ثالث؛ حيث تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء مع لاعب نفط الجنوب في الموسم الماضي، علاء رعد كما تعاقدت مع لاعب فريق الشرطة في الموسم المنصرم مصطفى ناظم. في حين جددت التعاقد مع لاعب فريقها في الموسم الفائت محمد رضا جليل.
وأوضح مصدر في إدارة الزوراء، أن الإدارة تنتظر الرد النهائي من اللاعبين حسين علي وصفاء هادي؛ من أجل استكمال القائمة المحلية لفريقها الكروي الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء يعزز صفوفه بلاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.