«الشطرنج الخاطف» تنطلق اليوم في مهرجان أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل بنجاح فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي ال 26 للشطرنج والتي تقام في مدينة أبوظبي برعاية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتنطلق في الساعة الخامسة اليوم بطولة الشطرنج الخاطف الدولية بمشاركة واسعة من جميع المشاركين في البطولات المختلفة إضافة لمشاركة اللاعبين المقيمين وهواة اللعبة وتبدأ البطولة وتنتهي في يوم واحد ولمدة أربع ساعات متواصلة، وذلك نظراً لقصر مدة المباراة لثلاث دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة ومن 9 جولات متواصلة ويستقطب هذا النوع من الشطرنج السريع جميع لاعبي الشطرنج على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم، حيث تكون الفرصة متاحة للجميع لمقابلة لاعبي القمة وبعض الأحيان اقتناص بعض النقاط منهم.

وتصدر الجورجي جوبافا بادور بطولة الأساتذة الدولية بالعلامة الكاملة برصيد خمس نقاط من خمس مباريات واستطاع في الجولة الخامسة من إقصاء الإماراتي سالم عبد الرحمن عن الصدارة مؤقتاً بعد مباراة تبادل فيها الطرفان الفرص وكان التعادل حاضراً في المرحلة الأخيرة من المباراة لولا فارق الوقت الذي كان في صالح الجورجي.

ويأتي في المركز الثاني اللاعب الإيراني برهم مقصودي برصيد أربع نقاط ونصف النقطة، بعد فوزه على اللاعب الأوزبكي عبد الستاروف نادر بيك بعد مباراة من 70 نقلة على مدار خمس ساعات ونصف الساعة، وكان التعادل سيد الموقف في مباراة الصيني ني هوا مع اللاعب الأرميني مانويل بتروسيان بعد 58 نقلة وليدخل كلاهما في المنافسة على الصف الثاني من الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، وكذلك تعادل اللاعب الأوكراني اندريه فولتكين مع اللاعب الكسي الكسنداروف من بيلاروسيا وليصبح أيضاً رصيد كل منهم 4 نقاط.

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وفي البطولة المفتوحة تعادل المتصدر المصري عبد الحميد عرفان واللاعبة الهندية جوتيسنا في مباراة متوسطة الأداء من كلا اللاعبين، وأيضاً تعادل لاعبا الطاولة الثالثة ديفاني كوش وجروفر سوميت وكلاهما من الهند، وليصعد بعد هذه التعادلات اللاعب الفلبيني فرياس جايم للصدارة منفرداً بعد فوزه على اللاعب الإماراتي علي عبد العزيز.

وبنهاية الجولة الخامسة يتصدر البطولة الفلبيني فرياس برصيد خمس نقاط يليه ثمانية لاعبين برصيد أربع نقاط ونصف النقطة، لكل منهم وهم سوميت جروفر من الهند، عبد الحميد عرفان من مصر، جاليندو جوزيف من الفلبين، سيميل ثورستون من المانيا،جوتيسنا، وديفاني كوش، ولاكشمي،ساريانا وكلهم من الهند.

أما على صعيد بطولة الناشئين لفئة 16 سنة، فما زال أمر الصدارة لم يحسم بعد، ويتساوى ستة لاعبين على المركز الأول برصيد 4 نقاط لكل منهم وهم الإماراتي حمد عصام بعد فوزه على اللاعب الأوزبكي ارجين موكوف، والهندي برانوف بعد فوزه على اللاعب الكازاخستاني رسول سابيروف، والهندي برانيش ام بعد فوزه على الإماراتي سلطان الدرمكي، والهندي اريان فارهيني بعد فوزه على اللاعب عادل ساتيبلدي من كازاخستان، والهندي موهان كوشا جارا، بعد فوزه على مواطنه فيتيك كريشنان، والهندي سريهاري بعد فوزه على مواطنه ماهي اميت وحصل جميع اللاعبين في البطولة على راحة أمس قبل مواصلة المنافسات بالجولة السادسة اليوم.

هذا وأقيمت عدة فعاليات ترفيهية منها رحلة سياحية لمعالم مدينة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة الراعي الماسي للمهرجان، وذلك بهدف الاسترخاء بعيداً عن رقعة الشطرنج وشملت أيضاً متحف اللوفر، وتختتم بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير.