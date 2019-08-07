شكرا لقرائتكم خبر عن كولون يتعاقد مع البلجيكي بورناو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم أمس تعاقده مع المدافع البلجيكي الشاب سيباستيان بورناو، بعقد يمتد لخمسة مواسم. وذكرت تقارير صحفية أن كولون دفع مبلغ 6 ملايين يورو (6.7 مليون دولار) لنادي أندرلخت، للتعاقد مع بورناو «20 عاماً» والذي شارك في 29 مباراة مع الفريق البلجيكي.

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