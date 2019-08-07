شارابوفا تتجاوز إحباط تورنتو في سينسيناتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شعرت النجمة الروسية ماريا شارابوفا بالإحباط؛ بعد خروجها من الدور الأول في بطولة تورنتو الكندية، كما انتهى مشوار الألمانية أنجيليك كيربر أيضاً؛ وذلك بخسارتهما أمام الإستونية أنيت كونتافيت، والروسية داريا كاساتكينا توالياً. واختبرت اللاعبتان نفس المصير؛ إذ بدت كل واحدة منهما في طريقها لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني، لاسيما كيربر، التي حسمت المجموعة الأولى من مباراتها وكاساتكينا بسهولة تامة 6-صفر؛ لكن أداء بطلة أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز لعام 2016 وويمبلدون لعام 2018 تراجع بشكل كبير بعد ذلك، وخسرت المجموعتين التاليتين من دون مقاومة كبيرة 2-6 و4-6. وبدت شارابوفا في طريقها إلى تحقيق فوزها الرابع فقط منذ يناير/كانون الثاني؛ بعد حسمها المجموعة الأولى، وكسر إرسال منافستها في أوائل المجموعة الثانية؛ لكن الإستونية المصنفة 16 في هذه الدورة انتفضت وحسمت المجموعة لمصلحتها ثم خاضت معركة شرسة مع منافستها الروسية في المجموعة الثالثة الحاسمة، في الشوط التاسع بالتحديد حين كان الإرسال بحوزة شارابوفا. وأبت شارابوفا أن تتخلى عن إرسالها بسهولة، ونجحت في معادلة منافستها تسع مرات خلال الشوط التاسع، قبل أن تترجم الأخيرة فرصتها الثالثة في هذا الشوط؛ لكسر إرسال الروسية بعد معركة دامت قرابة 15 دقيقة ثم فازت على إرسالها في الشوط العاشر من أول فرصة، وحسمت اللقاء لمصلحتها، وأشارت الإستونية بعد اللقاء إلى «أني كنت أحاول التركيز على كل نقطة دون التفكير كثيراً بالنتيجة، ونجحت (هذه الاستراتيجية) في نهاية المطاف». وبدأت شارابوفا التفكير بمشاركتها التالية الأسبوع المقبل في دورة سينسيناتي، رابع دورات ال«بريميير 5»، التي تبلغ مجموع جوائز كل واحدة منها قرابة ثلاثة ملايين دولار.