جدول مباريات غرب آسيا 2019 | ترتيب المجموعة الأولى والثانية

جدول مباريات غرب آسيا يبحث عنه فئة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة، بعد قيام العراق وتحديداً ملعب كربلاء بافتتاح بطولة غرب آسيا من يوم الثلاثاء 30 يوليو وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل، على أن تكون المباراة النهائية بين متصدر المجموعة الأولى والثانية، بمشاركة تسع منتخبات عربية في البطولة وهي، العراق، السعودية، الكويت، البحرين، الأردن، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان.

فيما تقام مواعيد مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كل من العراق – فلسطين – سوريا – اليمن – لبنان على ستاد كربلاء، بينما تضم المجموعة الثانية كل من الأردن – السعودية – الكويت – البحرين وتقام مباريات البطولة على ستاد ملعب أربيل.

جدول مباريات غرب آسيا 2019

القنوات الناقلة لمباريات اتحاد غرب آسيا

ترتيب المجموعة الأولى والثانية

تقوم القنوات الرياضية التابعة لدول اتحاد غرب آسيا بنقل البطولة على التليفزيون بالتعليق العربي، علمًا بأنها مفتوحة ومُتاحة على جميع الأقمار الفضائية، ومن ضمن تلك القنوات:-

القناة التردد القمر معدل الترميز الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ قناة العراق الرياضية 12562 نايل سات 27500 أفقي 6/ 5 قناة الأردن الرياضية 10930 نايل سات 27500 رأسي 6/ 5 قناة الكويت الرياضية 11678 12523 Advertisements نايل سات عرب سات 27500 27500 رأسي 6/ 5 افقي 6/ 5

مباريات اليوم الأربعاء 7-8-2019:

مباراة السعودية والبحرين

مباراة الأردن والكويت

فيما يسعى المنتخب السعودي إلى تعويض الخسارة التي لحقت به أمام الكويت، ونفس المنوال بالنسبة للنتخب الأردني بعد أن خسر أمام البحرين، تعتبر الجولة الثانية والتي تقام اليوم في أربيل هي الحاسمة للوصول إلى الماتش النهائي.