رونى ينضم إلى ديربى كاونتى رسمياً كمدرب ولاعب بدءا من 2020

نشر نادى ديربى كاونتى الإنجليزي عبر حسابه الرسمي منشور يفيد بأنه جلب واين رونى نجم منتخب إنجلترا السابق ودى سى يونايتد الأمريكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة “سكاى سبورت” البريطانية أن ديربى كاونتى الذي يتصارع في دوري الدرجة الأولى الانجليزي “تشامبيونشيب” جلب واين رونى نجم إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق لمدة 18 شهراً بما يقارب موسم ونصف بدءا من يناير 2020 وحتى يونيو 2021.

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وكان واين رونى قد أتي إلي مطار “هيثرو” اليوم أتيا للعاصمة البريطانية “لندن” لإتمام انتقاله لصفوف ديربى كاونتى، حيث التقطت الجماهير العديد من الصور التذكارية معه، ومن المقرر أن ينتقل واين رونى إلى ديربى كاونتى كمدرب مساعد ولاعب خلال الأيام المقبلة ضمن الجهاز الفني للمدرب الهولندي الجديد فيليب كوكو.