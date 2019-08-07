طرابزون التركى ينافس أرسنال على ضم محمد الشناوي

كشفت صحيفة “read arsenal” أن نادى أرسنال الإنجليزي المحترف خلال صفوفه محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، استقبل موجهاً جديداً على الحصول علي مجهودات الحارس محمد الشناوى بعد نادى أستون فيلا الذي لديه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، وهو نادى طرابزون سبور التركي، والذي أظهر اهتمامه بالتعاقد مع الحارس صاحب الـ 30 عاماً.

وتابعت الصحيفة أن محمد الشناوى قد يعطي الأفضلية للانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي عكس نادى أرسنال، حيث يريد الحارس المصري في المشاركة أساسياً، فيما سيكون بديلاً حال انتقاله لصفوف أرسنال.

وسيعقد محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي مؤتمر خاص مع إدارة النادي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل دراسة العروض التي تلقاها الحارس الدولي من عدة أندية أوروبية أبرزها من تركيا وفرنسا.