مانشستر يونايتد يرفض مُقترح سان جيرمان بضم نيمار على سبيل الإعارة

يرغب مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسى في تخريب مخطط برشلونة الإسبانى بعودة البرازيلى نيمار دا سيلفا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وقد قدم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا على أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس للعب إلى أحدهما خلال الموسم الجديد.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن باريس سان جيرمان عرض مجهودات نيمار دا سيلفا على مانشستر يونايتد الإنجليزى، لكن هذا الأخير رفض جلب البرازيلى رغم إحتياجهم للتوقيع مع جناح هجومى مميز فى الموسم القادم.

وأختتمت أن باريس سان جيرمان عرض على اليونايتد، استعارة نيمار لموسم يتيم، وتهدف هذه الخطوة من النادى الباريسى، لوضع كل الصعوبات الممكنة بين أغلى لاعب فى العالم ويريد مسئولو وفريق باريس سان جيرمان الفرنسى إلى إفساد مخطط برشلونة الإسبانى باستعادة البرازيلى نيمار دا سيلفا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.