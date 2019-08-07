إكرامي: التتويج بالدوري كان مختلفًا هذه المرة لتكتل الكارهين سويًا ضدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن التتويج بلقب الدوري الموسم المنصرم 2018/2019 كان مختلفًا.
الأهلي توّج بلقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه بفارق 8 نقاط عن نظيره الزمالك، الوصيف.
إكرامي، إضاف خلال لقائه بفضائية أون سبورت ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"التكتلات ظهرت بشكل فج، ظهر لنا من يريد أن يُوقع بالبطل لكن لو فكرت في الأمر حصلنا على 41 دوري من أصل 60 من حقك تحاول أن توقع البطل ولكن لو لم تستطع هذا شيء لا يقلل منك يكفيك فخرًا أنك حاولت لا أقق ولكنها حقيقة".
واسترسل حارس الأهلي:"لا تقم بدور ليس دورك أجمل شيء في الدوري أن الكارهين للنادي تكتلوا سويًا ضدنا وكنا نشعر بذلك في جلسات محمو الخطيب معنا التي كانت تحمل رسائل غير مباشرة توضح لما ذلك".
وأتم حديثه بالإشارة إلى أن تدعيمات يناير كانت مهمة ولكن هي ليست الأساس لكي نحصل على بطولة فهناك عوامل كثيرة لذلك.
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