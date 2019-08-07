وائل جمعة يوضح.. ماذا ينقص الجيل الحالي للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، أنه من الظلم مقارنة الجيل الحالي للفريق الأحمر بالجيل السابق الذي زامل خلاله كلا من محمد أبو تريكة ومحمد بركات ومحمد شوقي وإسلام الشاطر وأحمد حسن.

وقال جمعة في ضيافة قناة "الأهلي" مساء الثلاثاء: "الجيل الماضي خاض تجارب كثيرة حتى اكتسب خبرة كبيرة وحظى بثقة الجماهير".

وأضاف: "مشكلة الجيل الحالي تتمثل في مقارنته بجيلنا، وهو ما يمثل ضغطا عليهم، هناك أكثر من لاعب في الفريق يتمتع بإمكانيات هائلة، لكن ما ينقصهم هو الإصرار والاستمرارية".

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وأكمل: "يجب أن يؤدي الفريق 40 مباراة من أصل 50 بنفس المستوى في نفس الموسم، تلك هي النقطة التي يفتقدها اللاعبون".

وأتم "الصخرة" قائلا: "الجيل الحالي مع الاحتكاك والخبرة واكتساب النقطة التي أشرت إليها سيصل إلى المرحلة التي وصل إليها الجيل الماضي من أجل رفع اسم ومكانة النادي الأهلي".

يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا (2019-2020).