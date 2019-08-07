وائل جمعة: تحديت مدرب المحلة.. وهذا هو "الصخرة" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، كواليس بداية مسيرته مع كرة القدم في نادي غزل المحلة، قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء عام 2001.

وقال جمعة في ضيافة قناة "الأهلي" يوم الثلاثاء: "كانت بدايتي صعبة مع كرة القدم، ولم يكن هدفي أن أصل إلى تلك المرحلة، وبدأت مسيرتي مع مركز شباب الشين مركز قطور بمحافظة الغربية".

وأضاف: "انتقلت إلى غزل المحلة في قطاع الناشئين وكان شوقي غريب من مدربي الفريق، وقضيت مع النادي منذ أن كان عمري 18 عاما، ولعبت ستة مواسم في الدوري الممتاز قبل انتقالي للأهلي".

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وأكمل: "حددت هدفي بأن أصبح لاعب كرة قدم، أحد المدربين في المحلة قال إنني لا أصلح للعب كرة القدم، لكني تحديته بكل إصرار بأن أصبح الأفضل في الفريق، حتى تم الاعتماد عليّ بشكل أساسي".

وعن الذي يستحق لقب الصخرة الجديد، أكد جمعة: "هناك عناصر كثيرة، لكن رامي ربيعة يعد واحدا من الذي يتمتع بإمكانيات وروح وشخصية قوية".

وأتم صاحب الـ44 عامًا قائلا: "الإصابة أبعدت رامي ربيعة عن الملاعب لفترة طويلة، لكنه يمتلك الجودة والإمكانيات والسرعة والطول المناسب، التي تؤهله إلى قيادة الدفاع في الأهلي ومنتخب مصر".