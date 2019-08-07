تقارير: لاسارتي مرشحًا للعودة إلى ناديه القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية تشيلية، أن مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للنادي الأهلي بين عدة مرشحين لتدريب فريق يونيفيرسيداد دي تشيلي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع 24 أوراس التشيلي، فإن نادي يونيفيرسيداد دي تشيلي يبحث حاليًا عن مدير فني جديد، حيث وضعت إدارته ستة مرشحين ليتولى أحدهم المهمة مستقبلًا.

وشهدت القائمة تواجد كلًا من جورجي بييثير، جيراردو بيلوسو، بينات سان خوسي، نيكولاس كوردوفا، آريل هولان ومارتن لاسارتي الذي يقود الأهلي حاليًا.

وسبق للاسارتي أن تولى تدريب يونيفيرسيداد دي تشيلي من قبل، حيث توج معه بطلًا للدوري المحلي في عام 2015، وهو العام نفسه الذي توج خلاله بالكأس المحلي وكأس السوبر.