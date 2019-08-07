اهتمام تركي بمحمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع المصري محمد النني، خلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقع فوتبول أرينا التركي، أفاد بأن سوكرو هاندار المدير التنفيذي لجالاتا سراي يتواجد حاليًا في إنجلترا، من أجل التوصل لاتفاق مع أرسنال والنني، لضم اللاعب.

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وأوضح الموقع أن مدير جالاتا سراي يسعى للتعرف على طلبات أرسنال والنني المادية، ومن ثم التقدم بعرض والتفاوض حول البنود من أجل التعاقد مع المصري.

ولم يعتمد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال على النني خلال الفترة الماضية، حيث شارك في عدد قليل من المباريات في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن النني تواجد مع منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16.