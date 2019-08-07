سموحة يعلن تجديد عقد حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تمديد عقد مهاجم الفريق حسام حسن لمدة أربعة أعوام.

وكتب فرج عامر عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر مساء اليوم الثلاثاء: "سموحة يجدد لمهاجم الفريق حسام حسن أربع سنوات، ويجدد لمحمود معاذ أربع سنوات".

وأضاف: "يرفض النادي بيع الثنائي نهائيا تحت أي ظرف من الظروف ومهما كان المقابل".

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وكان رئيس سموحة أعلن في وقت سابق أن النادي رفض عرضا من الشرطة العراقي لاستعارة اللاعب لمدة عام مقابل 500 ألف دولار.

وأكد: "لا يوجد أي عرض من الأهلي لشراء حسام حسن رغم قوة العلاقة بين سموحة والأهلي وعلاقة الود والاحترام التي تربطني بالكابتن محمود الخطيب (رئيس القلعة الحمراء)".

يُذكر أن حسام حسن (25 عاما) انتقل إلى سموحة قادما من الداخلية في يناير 2016، وتصدّر هدافي الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفًا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.