بوطيب وبن شرقي سجلا.. الزمالك يفوز وديًا على المتحدة برباعية استعدادًا لديكاداها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق الزمالك على نظيره المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب القلعة البيضاء في إطار استعدادا الأبيض للقاء ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد و محمود حمدي الونش وخالد مصطفى وحازم إمام وعبدالله جمعة و محمود عبدالعزيز وكريم بامبو ويوسف أوباما ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي و عمر السعيد.

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سجل كريم بامبو الهدف الأول للزمالك في الدقيقة العاشرة من متابعة لعرضية حازم إمام لينفرد ويضعها في المرمى، فيما أحرز الهدف الثاني المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة الثانية عشر، بعدما انفرد محمد عنتر بمرمي المنافس ولكنه فضل تمريرها لبن شرقي الذي وضعها في المرمي الخالي وسجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة ٣٦ من عرضية حازم امام ليضعها برأسة في المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بكل من محمد أبوجبل و حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد زكي ومحمد حسن ومحمد أوناجم و شيكابالا وأيمن حفني وخالد بوطيب ومصطفي محمد.

وسجل خالد بوطيب الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 73 وسجل المتحده هدفه الأول لينتهي اللقاء بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف.